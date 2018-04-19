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В Пензенской области за неделю задержали более 50 мотоциклистов (видео)

19 апреля в 20:18 206 просмотров
, чтобы напомнить мотоциклистам о правилах безопасности. На весну, как правило, приходится большинство аварий с участием мототранспортных средств: за зиму автомобилисты отвыкают от соседства с байкерами на дорогах.

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Пензенские автоинспекторы вышли на дороги, чтобы напомнить мотоциклистам о правилах безопасности. На весну, как правило, приходится большинство аварий с участием мототранспортных средств: за зиму автомобилисты отвыкают от соседства с байкерами на дорогах.

В ходе профилактических акций только на этой неделе удалось пресечь свыше 50 нарушений со стороны мотоциклистов. В 2017 году в дорожно-транспортных происшествиях с участием мототранспорта погибли семь человек, еще 132 получили ранения. С начала 2018 года зарегистрировано шесть ДТП.

«Уважаемые водители мотоциклов, соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим, будьте предельно внимательны и используйте индивидуальную защиту, которая поможет снизить риск получения серьезных травм во время ДТП», — прокомментировала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.

Сообщает телеканал «Экспресс».


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