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Казанский завод готов закупать у пензенцев семечки и ягоды

20 апреля в 09:26 308 просмотров
«Казанского маслоэкстракционного завода» Михаилом Сыровацким. Они обсудили возможности сотрудничества с сельскохозяйственными предприятиями пензенского региона.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел переговоры с руководителем «Казанского маслоэкстракционного завода» Михаилом Сыровацким. Они обсудили возможности сотрудничества с сельскохозяйственными предприятиями пензенского региона.

Иван Белозерцев подчеркнул, что область является лидером Приволжского федерального округа по ряду сельскохозяйственных показателей.

«Два года подряд мы были лучшими по урожайности зерновых, но в аграрной отрасли крайне важна рентабельность, поэтому мы думаем менять структуру посевных площадей в связи с требованиями рынка, под конкретный проект. У нас хорошие перспективы для развития. Мы лидируем в стране по возвращению земель в сельхозоборот, и эта работа продолжается», — сказал он.

Михаил Сыровацкий сообщил, что предприятию нужна база, где можно было бы вести закупку семян подсолнечника.

«Пенза — очень подходящий вариант. Опыт работы в других регионах страны есть, выстроена система — мы подобрали группу специалистов, которые не только объясняют технологию выращивания подсолнечника, но и предоставляют технику, семена и средства защиты растений, поскольку у небольших хозяйств часто нет хорошего оборудования», — отметил генеральный директор казанского завода.

Также он заявил о заинтересованности предприятия в закупке ягод для производства джемов.

Стороны выразили готовность к реализации совместных проектов.

«Наши аграрии нацелены на достижение высоких результатов, на пензенской земле любят и умеют работать», — резюмировал губернатор.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/79501/

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