В России до конца 2030 года планируют создать цифровую сеть

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание . Его целью было создание в России до конца 2030 года цифровой сети на основе оборудования и технологий отечественного производства.

Это является исполнением поручения президента Владимира Путина о переводе электроэнергетики страны на цифровой режим работы.

Для реализации этой инициативы предусмотрено создание совместных предприятий «Ростех» и «Россети» для развития в России необходимых условий для построения «интеллектуального» электросетевого комплекса.

Дмитрий Медведев дал поручение профильным министерствам и ведомствам совместно с заинтересованными сторонами проработать форму и объемы инвестирования ГК «Ростех» в ПАО «Россети» для реализации этого проекта.