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В России до конца 2030 года планируют создать цифровую сеть

20 апреля в 09:39 284 просмотра
совещание. Его целью было создание в России до конца 2030 года цифровой сети на основе оборудования и технологий отечественного производства.

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Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание. Его целью было создание в России до конца 2030 года цифровой сети на основе оборудования и технологий отечественного производства.

Это является исполнением поручения президента Владимира Путина о переводе электроэнергетики страны на цифровой режим работы.

Для реализации этой инициативы предусмотрено создание совместных предприятий «Ростех» и «Россети» для развития в России необходимых условий для построения «интеллектуального» электросетевого комплекса.

Дмитрий Медведев дал поручение профильным министерствам и ведомствам совместно с заинтересованными сторонами проработать форму и объемы инвестирования ГК «Ростех» в ПАО «Россети» для реализации этого проекта.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C-3290671/

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