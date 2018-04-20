В Пензе возобновили работу ТЦ «Олимп»

Пензенцы удивлены: торговый центр «Олимп», работу которого приостановили несколько дней назад из-за нарушений противопожарной безопасности, вновь открылся.

«ТЦ «Олимп» заработал. Судебные приставы разрешили работу ТЦ после устранения недочетов по пожарной безопасности», — такой пост появился в группе «Пенза live».

Однако пользователи усомнились в такой скорости устранения всех недочетов. За разъяснениями ИА «Пенза-Пресс» обратилось в управление службы судебных приставов.

«Да, торговый центр открыли 19 апреля. Были отменены ранее наложенные обеспечительные меры в части всех помещений, кроме цокольного этажа. Значительная часть нарушений устранена, все инженерные системы, которые обеспечивали противопожарную безопасность, восстановлены либо приведены в рабочее состояние», — пояснили в пресс-службе УФССП.

О дальнейшей судьбе опечатанной по той же причине «Рембыттехники» пока ничего не известно.