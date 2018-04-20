На трассе под Пензой расплющило «Ниву». ВИДЕО

Под Пензой на трассе М-5 «Урал» произошла авария. Об этом в Сети сообщили горожане.

Пользователь опубликовал запись в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 20 апреля в шесть часов утра на 649 километре трассы М-5 «Урал». Столкнулись «ГАЗель», за рулем которого был 28-летний мужчина, «ВАЗ-21214» под управлением 56-летнего водителя и «УАЗ Патриот», управлял которым 57-летний мужчина.

В результате аварии пострадала 54-летняя пассажирка «УАЗа», женщину с травмами доставили в больницу.

На кадрах видно, что автомобиль «Нива» сильно поврежден, задняя часть машины снесена.