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На трассе под Пензой расплющило «Ниву». ВИДЕО

20 апреля в 10:23 332 просмотра

Под Пензой на трассе М-5 «Урал» произошла авария. Об этом в Сети сообщили горожане.

Пользователь опубликовал запись в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 20 апреля в шесть часов утра на 649 километре трассы М-5 «Урал». Столкнулись «ГАЗель», за рулем которого был 28-летний мужчина, «ВАЗ-21214» под управлением 56-летнего водителя и «УАЗ Патриот», управлял которым 57-летний мужчина.

В результате аварии пострадала 54-летняя пассажирка «УАЗа», женщину с травмами доставили в больницу.

На кадрах видно, что автомобиль «Нива» сильно поврежден, задняя часть машины снесена.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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