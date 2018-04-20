В Сети появилось видео, на котором фанат популярной певицы Ани Лорак выпрыгнул на сцену прямо во время ее выступления в Пензе.

По информации «СтарХит», в конце шоу-программы представители певицы попросили охранников, чтобы те ослабили оцепление — поклонники хотели подарить ей цветы.

«На Ани Лорак во время концерта набросился поклонник. ЧП случилось в Пензе, где певица выступала со своим шоу DIVA. В конце программы представители Лорак попросили охранников ослабить оцепление — чтобы все желающие смогли вручить Ани цветы. Но вскоре секьюрити пожалели об этом», — сообщает издание.

На кадрах видно, как молодой человек буквально выпрыгнул на сцену, чтобы сделать селфи с певицей. Охранник принялся защищать Ани Лорак, однако она, похоже, совсем не испугалась и продолжила выступление.