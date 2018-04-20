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Пензенец набросился на Ани Лорак во время концерта — СМИ

20 апреля в 10:15 452 просмотра
, на котором фанат популярной певицы Ани Лорак выпрыгнул на сцену прямо во время ее выступления в Пензе.

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В Сети появилось видео, на котором фанат популярной певицы Ани Лорак выпрыгнул на сцену прямо во время ее выступления в Пензе.

По информации «СтарХит», в конце шоу-программы представители певицы попросили охранников, чтобы те ослабили оцепление — поклонники хотели подарить ей цветы.

«На Ани Лорак во время концерта набросился поклонник. ЧП случилось в Пензе, где певица выступала со своим шоу DIVA. В конце программы представители Лорак попросили охранников ослабить оцепление — чтобы все желающие смогли вручить Ани цветы. Но вскоре секьюрити пожалели об этом», — сообщает издание.

На кадрах видно, как молодой человек буквально выпрыгнул на сцену, чтобы сделать селфи с певицей. Охранник принялся защищать Ани Лорак, однако она, похоже, совсем не испугалась и продолжила выступление.

Фотография: видео - https://www.instagram.com/p/BhxF2YkAN2W/?taken-by=starhit.ru

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