Губернатор обсудил с главой Сочи условия туристического обмена

Основной темой встречи стал вопрос расширения деловых контактов между Пензенской областью и городом-курортом Сочи для обмена опытом в сфере реализации совместных туристических программ, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Несколько месяцев назад мы подписали соглашение о сотрудничестве, договорились о вашем визите в Пензенский регион, и мне очень приятно, что вы сдержали слово. Город Сочи очень любим жителями области. Сегодня он изменился неузнаваемо», — отметил Иван Белозерцев.

«Сегодня мы хотели бы развеять миф о том, что Сочи — город только для богатых. На самом деле это не так, ведь занимая 146 километров побережья, Сочи включает Лазоревский, Хостинский и другие районы. Одномоментно мы можем разместить 200 тысяч человек, для 80 тысяч из них предусмотрены номера в недорогих гостевых домах и мини-отелях, цена там начинается от 500 рублей.

Главное, над чем мы работаем сегодня — это программа оздоровления трудящихся. Например, с октября по май многие круглогодично функционирующие туристические объекты предлагают стоимость проживания с питанием порядка 1400 рублей, и мы хотели бы предложить пензенским работодателям приемлемые условия отдыха для представителей их трудовых коллективов», — пояснил Анатолий Пахомов.

Также глава Сочи сообщил о заинтересованности по линии обмена школьниками, студентами, представителями ветеранских объединений.

Кроме того, стороны обсудили вопрос взаимного сотрудничества в сфере благоустройства городских территорий и создания комфортной среды проживания для граждан.