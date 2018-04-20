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В Пензе состоится всероссийская конференция по гастроэнтерологии

20 апреля в 11:10 124 просмотра
, гепатологии Российской гастроэнтерологической ассоциации.

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Пенза в 2018 году станет площадкой для проведения весенней выездной объединенной сессии Национальной школы гастроэнтерологии, гепатологии Российской гастроэнтерологической ассоциации.

Эксперты из Саратова, Саранска, Ульяновска, Казани, Нижнего Новгорода, Москвы представят свои новейшие разработки в области совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с воспалительными заболеваниями кишечника, язвенной болезнью, болезнями печени различной этиологии, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Практикующие терапевты, гастроэнтерологи, эндоскописты, патологи (морфологи), педиатры, хирурги, инфекционисты и врачи других лечебных специальностей, а также студенты, преподаватели, профессора, аспиранты, ординаторы, интерны региона изучат новые подходы к лечению пациентов гастроэнтерологического профиля.

Конференция «Практическая гастроэнтерология сегодня» (18+) состоится 26 апреля.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/79540/

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