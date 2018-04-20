В Пензе состоится всероссийская конференция по гастроэнтерологии

Пенза в 2018 году станет площадкой для проведения весенней выездной объединенной сессии Национальной школы гастроэнтерологии, гепатологии Российской гастроэнтерологической ассоциации.

Эксперты из Саратова, Саранска, Ульяновска, Казани, Нижнего Новгорода, Москвы представят свои новейшие разработки в области совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с воспалительными заболеваниями кишечника, язвенной болезнью, болезнями печени различной этиологии, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Практикующие терапевты, гастроэнтерологи, эндоскописты, патологи (морфологи), педиатры, хирурги, инфекционисты и врачи других лечебных специальностей, а также студенты, преподаватели, профессора, аспиранты, ординаторы, интерны региона изучат новые подходы к лечению пациентов гастроэнтерологического профиля.

Конференция «Практическая гастроэнтерология сегодня» (18+) состоится 26 апреля.