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Главным тренером пензенского «Дизеля» стал Алексей Ваулин

20 апреля в 11:32 598 просмотров
«Дизель» стал Алексей Ваулин. Об этом сообщили на пресс-конференции в СЗК «Дизель-Арена» 20 апреля.

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Главным тренером пензенского хоккейного клуба «Дизель» стал Алексей Ваулин. Об этом сообщили на пресс-конференции в СЗК «Дизель-Арена» 20 апреля.

«Команду «Дизель» возглавит Алексей Ваулин. У него будет серьезная задача подготовить команду к следующему сезону. Не секрет, что у нас есть проблемы. Мы и в прошлом году рассматривали тандем Ваулин-Шандуров, который станет вторым тренером», — рассказал министр физической культуры и спорта региона Григорий Кабельский.

Министр спорта также добавил, что в тренерский штаб войдет еще один специалист, но его имя называть не стал. Он отметил, что в структуре клуба произойдут изменения.

«Я желаю, чтобы у Алексея Ваулина все получилась, чтобы он вникал в работу и стал не только хорошим тренером, но и организатором», — сказал Григорий Кабельский.

Напомним, под руководством Алексея Ваулина команда «Дизелист» впервые завоевала Кубок регионов.


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