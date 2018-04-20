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Белозерцев: Кто не был в Сочи, тот не видел России

20 апреля в 11:50 562 просмотра

20 апреля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и глава Сочи Александр Пахомов обсудили взаимодействие в туристической области.

«Все больше пензенцев выбирают Сочи для отдыха и оздоровления. Для меня как губернатор важно, чтобы отдых там был доступен для жителей. Сочи — интересный город, яркий, в нем много и исторических объектов, и новых. Огромное удовольствие находиться там. Кто не был в Сочи, тот не видел России», — сказал Иван Белозерцев.

Глава региона отметил, что и Пензенская область тоже интересна сочинцам.

«У нас есть свои здравницы, санатории. Мы вкладываем в них деньги, приводим в порядок материально-техническую базу. Процент заполняемости увеличился до 70%", — отметил Иван Белозерцев.

Александр Пахомов заметил, что Сочи готов принимать туристов круглый год. Такая возможность появилась после Олимпиады-2014.

«В год к нам приезжают около 6,5 млн туристов, многие наши здравницы загружены на 100%", — сказал он.

Глава Сочи предложил местным туристическим компаниям и работодателям сотрудничать в сфере оздоровления сотрудников.

Фотография: Фото Елены Юсуповой

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