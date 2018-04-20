Алия Мустафина завоевала «золото» на чемпионате России

Алия Мустафина, которую готовит пензенский тренер, выиграла золотую медаль на чемпионате России по спортивной гимнастике.

Соревнования (0+) проходят в Казани с 16 по 22 апреля.

Спортсменка стала победительницей командного первенства среди женщин в составе первой сборной Москвы. Вместе с ней выступали Варвара Зубова, Ульяна Перебиносова, Ангелина Симакова, Дарья Спиридонова и Виктория Трыкина. Гимнастки показали результат в 218,228 балла, сообщили в пензенской СШОР по гимнастике им. Н. А. Лавровой .

Второе место заняли спортсменки из команды Центрального федерального округа с результатом 210,261 балла. «Бронза» — у второй команды из Москвы — 199,861 балла.