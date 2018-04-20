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В Пензе растут цены на бензин — горожанин

20 апреля в 15:03 526 просмотров
, он утверждает, что бензин резко вырос в цене.

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В редакцию ИА «Пенза-Пресс» обратился пензенец, он утверждает, что бензин резко вырос в цене.

«На выходных подорожал бензин Аи-92 на 70 копеек! Я уже не говорю о других марках топлива. Куда это годится?» — возмутился мужчина.

Действительно, судя по данным Росстата, с апреля цены на бензин начали повышаться, однако не на 70 копеек. Если 1 апреля, в среднем, литр обходился в 38,44 рубля, то 15 числа — уже 38,84. Аи-92 стал дороже на 38 копеек, Аи-95 и Аи-98 — на 42.

Дизельное топливо показало сначала рост, а потом — падение. В результате 15 апреля литр стал даже дешевле, чем в начале месяца.

Рост цен отмечен на всей территории ПФО, однако, даже несмотря на это, бензин остался в Пензе самым дешевым по округу.

Ситуацию с ростом цен прокомментировали в региональном УФАС.

«Мы еженедельно отслеживаем колебание цен на бензин, при существенном росте, превышающем рост инфляции, проводим проверку, запрашиваем экономическое обоснование. На данный момент жалоб и обращений по этому поводу не поступало, дел никаких не возбуждено», — сообщила руководитель управления Оксана Кузнецова.

Ранее эксперты делали прогноз по росту цен на бензин. По их мнению, цена поднимется на уровень инфляции, который составляет 3−4%.

Фотография: скриншот https://pixabay.com/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-2954372/

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