В «ТНС энерго Пенза» можно оплатить все коммунальные услуги

ООО «ТНС энерго Пенза» ведет постоянную работу по совершенствованию процесса взаимодействия потребителей с поставщиком электроэнергии. Для этого в Центрах обслуживания клиентов компании, расположенных в Пензе, Кузнецке и Сердобске, есть возможность оплаты всех коммунальных услуг.

В их числе — газ, водоснабжение, отопление, взносы за капитальный ремонт, услуги мобильной связи, интернета и ТВ, обучение в общеобразовательных учреждениях, штрафы ГИБДД и многое другое.

Это значительно упрощает совершение платежей и бережет силы и денежные средства потребителей, позволяя им в одном месте оплачивать услуги более 1000 различных организаций.

Центры обслуживания клиентов компании расположены по адресам:

— г. Пенза, ул. Гагарина, 11Б (Городское отделение ООО «ТНС энерго Пенза»);

— г. Пенза, ул. Терновского, 160Б (ТЦ «Петровский»);

— г. Пенза, ул. Окружная, 27В (ТЦ «Окружной»);

— г. Пенза, пр-кт Строителей, 152Б (ТРЦ «Берлин»);

— г. Пенза, ул. Московская, 91 (ТЦ «Гостиный двор»);

— г. Кузнецк, ул. Дарвина, 58 (Кузнецкая ГСС);

— г. Сердобск, ул. М. Горького, 160А (Сердобская РСС).

В «ТНС энерго Пенза» отмечают, что подход позволит сэкономить время потребителей и сделать процесс оплаты услуг более эффективным и комфортным.