В «ТНС энерго Пенза» можно оплатить все коммунальные услуги

В их числе — газ, водоснабжение, отопление, взносы за капитальный ремонт, услуги мобильной связи, интернета и ТВ, обучение в общеобразовательных учреждениях, штрафы ГИБДД и многое другое.
Это значительно упрощает совершение платежей и бережет силы и денежные средства потребителей, позволяя им в одном месте оплачивать услуги более 1000 различных организаций.
Центры обслуживания клиентов компании расположены по адресам:
— г. Пенза, ул. Гагарина, 11Б (Городское отделение ООО «ТНС энерго Пенза»);
— г. Пенза, ул. Терновского, 160Б (ТЦ «Петровский»);
— г. Пенза, ул. Окружная, 27В (ТЦ «Окружной»);
— г. Пенза, пр-кт Строителей, 152Б (ТРЦ «Берлин»);
— г. Пенза, ул. Московская, 91 (ТЦ «Гостиный двор»);
— г. Кузнецк, ул. Дарвина, 58 (Кузнецкая ГСС);
— г. Сердобск, ул. М. Горького, 160А (Сердобская РСС).
В «ТНС энерго Пенза» отмечают, что подход позволит сэкономить время потребителей и сделать процесс оплаты услуг более эффективным и комфортным.