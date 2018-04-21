В Пензе ул. Чкалова планируют расширять

Готовится проектно-сметная документация на расширение участка дороги на ул. Чкалова — от ул. Маршала Крылова до ул. Куйбышева. Об этом в эфире «Эха Пензы» сообщил вице-мэр Юрий Ильин.

По его словам, на этот году ул. Чкалова включили в проект «Безопасные и качественные дороги» (БКД), однако позже было решено изменить условия контракта.

«Мы приняли решение разрабатывать проектно-сметную документацию по расширению дороги от ул. Маршала Крылова до ул. Куйбышева, там очень узко, машины стоят по обочинам. Будем заявляться на ремонт в 2019 году. Соответственно, ул. Чкалова в этом году будет отремонтирована до ул. Куйбышева», — пояснил он.

Кроме того, решено включить в проект БКД ул. Куйбышева, так как ей ямочный ремонт уже не поможет.

«Мы ждали, чтобы там полностью переложили сети, но не добились финансирования, поэтому решено ремонтировать дорогу, а на все разрытия реагировать с точки зрения восстановления качественного покрытия», — отметил Юрий Ильин.