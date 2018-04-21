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В Пензе ул. Чкалова планируют расширять

21 апреля в 13:03 154 просмотра
«Эха Пензы» сообщил вице-мэр Юрий Ильин.

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Готовится проектно-сметная документация на расширение участка дороги на ул. Чкалова — от ул. Маршала Крылова до ул. Куйбышева. Об этом в эфире «Эха Пензы» сообщил вице-мэр Юрий Ильин.

По его словам, на этот году ул. Чкалова включили в проект «Безопасные и качественные дороги» (БКД), однако позже было решено изменить условия контракта.

«Мы приняли решение разрабатывать проектно-сметную документацию по расширению дороги от ул. Маршала Крылова до ул. Куйбышева, там очень узко, машины стоят по обочинам. Будем заявляться на ремонт в 2019 году. Соответственно, ул. Чкалова в этом году будет отремонтирована до ул. Куйбышева», — пояснил он.

Кроме того, решено включить в проект БКД ул. Куйбышева, так как ей ямочный ремонт уже не поможет.

«Мы ждали, чтобы там полностью переложили сети, но не добились финансирования, поэтому решено ремонтировать дорогу, а на все разрытия реагировать с точки зрения восстановления качественного покрытия», — отметил Юрий Ильин.

Фотография: скриншот - https://yandex.ru/maps/49/penza/?source=wizgeo&utm_source=serp&l=map%2Cstv%2Csta&utm_medium=maps-desktop&mode=search&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&sll=45.018325%2C53.195047&ll=45.004441%2C53.180286&z=16&panorama%5Bpoint%5D=45.000033%2C53.180705&panorama%5Bdirection%5D=102.034271%2C0.000000&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C57.081831

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