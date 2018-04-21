В Пензе решат проблему пробки из-за светофора на ул. Захарова

В Пензе отремонтируют ул. Захарова, кроме того, там пересмотрят схему движения. Об этом радио «Эхо Пензы» сообщил вице-мэр Юрий Ильин.

«Связано это с «любимым» всеми светофором на пересечении с ул. Космодемьянской, который нас вынудили поставить», — объяснил он.

Как изменится схема движения? Во-первых, запретят парковку на ул. Космодемьянской до ул. Ставского в двух напарвлениях, во-вторых, будет расширена до трех полос дорога — одна полоса будет предназначена для движения вверх, две — от Пенсионного фонда до ул. Ставского вниз.

«У нас в загашнике есть еще одно предложение — установка кнопки вызова зеленого сигнала светофора для пешеходов. Попробуем сделать этот светофор менее проблемным», — отметил Юрий Ильин.

Ранее пензенцы неоднократно жаловались на то, что вынуждены стоять в пробках на этом участке.