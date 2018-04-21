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В Пензе решат проблему пробки из-за светофора на ул. Захарова

21 апреля в 12:18 270 просмотров
, кроме того, там пересмотрят схему движения. Об этом радио «Эхо Пензы» сообщил вице-мэр Юрий Ильин.

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В Пензе отремонтируют ул. Захарова, кроме того, там пересмотрят схему движения. Об этом радио «Эхо Пензы» сообщил вице-мэр Юрий Ильин.

«Связано это с «любимым» всеми светофором на пересечении с ул. Космодемьянской, который нас вынудили поставить», — объяснил он.

Как изменится схема движения? Во-первых, запретят парковку на ул. Космодемьянской до ул. Ставского в двух напарвлениях, во-вторых, будет расширена до трех полос дорога — одна полоса будет предназначена для движения вверх, две — от Пенсионного фонда до ул. Ставского вниз.

«У нас в загашнике есть еще одно предложение — установка кнопки вызова зеленого сигнала светофора для пешеходов. Попробуем сделать этот светофор менее проблемным», — отметил Юрий Ильин.

Ранее пензенцы неоднократно жаловались на то, что вынуждены стоять в пробках на этом участке.

Фотография: скриншот - https://yandex.ru/maps/49/penza/?source=wizgeo&utm_source=serp&l=map%2Cstv%2Csta&utm_medium=maps-desktop&mode=search&ll=44.997335%2C53.193770&z=16&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&sll=45.004441%2C53.180286&sspn=0.016994%2C0.006110&panorama%5Bpoint%5D=45.000155%2C53.193889&panorama%5Bdirection%5D=106.860214%2C-5.320356&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C57.081831

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