В Пензе обновят дорожную разметку с наступлением тепла

Подрядные организации готовы начать наносить свежую разметку на пензенские дороги. Об этом на заседании комиссии по безопасности дорожного движения сообщил исполняющий обязанности начальника департамента ЖКХ города Денис Леонтьев.

Чтобы приступить к делу, необходима хорошая погода. Новая разметка появится на 77 улицах. На 41 из них нанесут термопластик, на 36 — краску, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По словам Дениса Леонтьева, через неделю пройдет электронный аукцион, на котором будет выбрана организация, отвечающая за нанесение горизонтальной дорожной разметки в Пензе в этом году. Термопластик и здесь станет приоритетным материалом, так как он обеспечивает долговечность и различимость разметки в неблагоприятных погодных обстоятельствах. Особенно сильно, рассказал и. о. начальника департамента ЖКХ, это заметно зимой.

Заместитель мэра Юрий Ильин обратил внимание на качество разметки и ее своевременность.