Жители Пензы выясняют, кто должен убраться за зданием прокуратуры

По мнению автора жалобы, уборкой мусора на заброшенной территории у прокуратуры Октябрьского района должна заниматься местная власть.

«Неужели замусоренная территория в городе никому не принадлежит? Если никому не принадлежит — ни предприятиям, ни ЖЭУ, — значит, собственник — город. Жители платят налоги, почему за наши деньги никто не убирает эту территорию, только ждут когда люди сами уберутся один раз в год в субботник», — написал он.

Однако ряд горожан в комментариях к обращению отметил, что привести в порядок эту территорию, действительно, должны жильцы, которые оставляют там мусор.

«Сами жители пусть и убирают, кто же там мусорит? Стыдно должно быть всем, кто там живет», — отметил один из горожан.

«Вместо того чтобы строчить жалобы, собрались и вышли бы на уборку территории всем домом и не ждали, когда вам наведут порядок», — добавила пензячка.

«Уборка мусора — это борьба с последствиями, но не с причиной. Бороться нужно с людьми, которые умышленно захламляют наш город. Это идет из семьи. Такое воспитание. Таких людей не напрягает жизнь в грязи. Когда это понимаешь, то пропадает желание опять идти за них убираться. Люди все равно этого не оценят. И на следующий год будет все то же самое», — написал «Гость».

Чтобы разобраться в вопросе, редакция направила обращение в администрацию Пензы.