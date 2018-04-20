Концертник: Как изменился «Джаз Май» за восемь лет?
Столярова: Дети гибнут из-за нашей халатности и безответственности
Зоозащитники выступили против выставки кошек в Пензе
Парк Белинского ждут серьезные реформы? Интервью с Еленой Савельевой
Вам будет интересно
Наши новости
Как дороги в Пензе пережили зиму. Комментарий вице-мэра
В Пензе обновят дорожную разметку с наступлением тепла
В Пензе растут цены на бензин — горожанин
В «ТНС энерго Пенза» можно оплатить все коммунальные услуги
В Пензе иностранца хотят выгнать из страны из-за нарушений ПДД
В отделении пензенской клинической больницы № 5 завершили ремонт
Белозерцев: Кто не был в Сочи, тот не видел России
Пензенских трудящихся хотят массово оздоравливать в Сочи
В Пензе состоится всероссийская конференция по гастроэнтерологии
Губернатор обсудил с главой Сочи условия туристического обмена

Жители Пензы выясняют, кто должен убраться за зданием прокуратуры

20 апреля в 15:56 266 просмотров
Жалобной книге», выясняя, кто должен убрать мусор в районе прокуратуры Октябрьского района.

" data-title="Жители Пензы выясняют, кто должен убраться за зданием прокуратуры — Пенза-пресс, рунет за день">

Жители Пензы дискутируют в «Жалобной книге», выясняя, кто должен убрать мусор в районе прокуратуры Октябрьского района.

По мнению автора жалобы, уборкой мусора на заброшенной территории у прокуратуры Октябрьского района должна заниматься местная власть.

«Неужели замусоренная территория в городе никому не принадлежит? Если никому не принадлежит — ни предприятиям, ни ЖЭУ, — значит, собственник — город. Жители платят налоги, почему за наши деньги никто не убирает эту территорию, только ждут когда люди сами уберутся один раз в год в субботник», — написал он.

Однако ряд горожан в комментариях к обращению отметил, что привести в порядок эту территорию, действительно, должны жильцы, которые оставляют там мусор.

«Сами жители пусть и убирают, кто же там мусорит? Стыдно должно быть всем, кто там живет», — отметил один из горожан.

«Вместо того чтобы строчить жалобы, собрались и вышли бы на уборку территории всем домом и не ждали, когда вам наведут порядок», — добавила пензячка.

«Уборка мусора — это борьба с последствиями, но не с причиной. Бороться нужно с людьми, которые умышленно захламляют наш город. Это идет из семьи. Такое воспитание. Таких людей не напрягает жизнь в грязи. Когда это понимаешь, то пропадает желание опять идти за них убираться. Люди все равно этого не оценят. И на следующий год будет все то же самое», — написал «Гость».

Чтобы разобраться в вопросе, редакция направила обращение в администрацию Пензы.

Фотография: фото автора жалобы http://penza-press.ru/ask

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...