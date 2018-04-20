Как дороги в Пензе пережили зиму. Комментарий вице-мэра

В Пензе дороги стали меньше разрушаться после зимы. Об этом заявил вице-мэр Юрий Ильин на радиостанции «Эхо Пензы» 20 апреля.

«Разрушения зафиксировали на 28,5 тыс. кв. м, это меньше показателя 2017 года, тогда было 86 тыс. кв. м. Сейчас ямочный ремонт выполнен на площади в 11,2 тыс. кв. м. Ежедневно работают от 11 до 15 бригад. В день делаем от 800 до 1100 кв. м», — сообщил он.

Во многом снижение разрушений произошло за счет ремонта дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД). В прошлом году было приведено в порядок 64 улицы протяженностью около 68 км.

«Если говорить об этих дорогах, то мы вышли из зимы без потерь, за исключением 23 мест, где ресурсоснабжающие организации проводили ремонт сетей. В основном это касается «Т Плюс», Заводского района, где находятся аварийные сети. Будем устанавливать особый контроль за восстановлением благоустройства», — отметил Юрий Ильин.

Чиновник признался, что особенно остро проблема благоустройства стоит у «Горводоканала».

«Они не умеют делать основание дороги: ссыпают песок и щебень с асфальтом, и традиционно получаются провалы», — сказал он.

В этом году по проекту БКД отремонтируют 87 улиц — около 93 км. Чтобы не допустить повторения истории с ул. Беляева [там сразу после ремонта начали перекладывать трубы], график работ согласовывается с ресурсниками.