Как дороги в Пензе пережили зиму. Комментарий вице-мэра

«Разрушения зафиксировали на 28,5 тыс. кв. м, это меньше показателя 2017 года, тогда было 86 тыс. кв. м. Сейчас ямочный ремонт выполнен на площади в 11,2 тыс. кв. м. Ежедневно работают от 11 до 15 бригад. В день делаем от 800 до 1100 кв. м», — сообщил он.
Во многом снижение разрушений произошло за счет ремонта дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД). В прошлом году было приведено в порядок 64 улицы протяженностью около 68 км.
«Если говорить об этих дорогах, то мы вышли из зимы без потерь, за исключением 23 мест, где ресурсоснабжающие организации проводили ремонт сетей. В основном это касается «Т Плюс», Заводского района, где находятся аварийные сети. Будем устанавливать особый контроль за восстановлением благоустройства», — отметил Юрий Ильин.
Чиновник признался, что особенно остро проблема благоустройства стоит у «Горводоканала».
«Они не умеют делать основание дороги: ссыпают песок и щебень с асфальтом, и традиционно получаются провалы», — сказал он.
В этом году по проекту БКД отремонтируют 87 улиц — около 93 км. Чтобы не допустить повторения истории с ул. Беляева [там сразу после ремонта начали перекладывать трубы], график работ согласовывается с ресурсниками.