Пензячка против живой музыки во время шествия «Бессмертного полка»

Пензячка написала комментарий под новостью в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «Вконтакте». Женщина возмутилась по поводу нововведения.

«Ежегодно хожу на шествие «Бессмертного полка», мне — 67 лет. Мои родители — фронтовики, они дошли до Берлина от Тулы и вернулись в Пензу живыми с орденами и медалями. Не всем так повезло. Я считаю 9 мая не праздником, а днем памяти и скорби по миллионам погибшим воинам и тем, кто ушел из жизни уже после ВОВ. Не понимаю тех, кто поет во время шествия в колонне — им весело? Их родные не получали похоронки? Я против живой музыки. Вполне достаточно и уместно звучание торжественной музыки в честь победителей из репродукторов у Памятника Победы», — написала она.