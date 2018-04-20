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Пензячка против живой музыки во время шествия «Бессмертного полка»

20 апреля в 16:31 184 просмотра
«Бессмертного полка».

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Жительница Пензы выразила в Сети свое недовольство по поводу живой музыки на шествии «Бессмертного полка».

Пензячка написала комментарий под новостью в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «Вконтакте». Женщина возмутилась по поводу нововведения.

«Ежегодно хожу на шествие «Бессмертного полка», мне — 67 лет. Мои родители — фронтовики, они дошли до Берлина от Тулы и вернулись в Пензу живыми с орденами и медалями. Не всем так повезло. Я считаю 9 мая не праздником, а днем памяти и скорби по миллионам погибшим воинам и тем, кто ушел из жизни уже после ВОВ. Не понимаю тех, кто поет во время шествия в колонне — им весело? Их родные не получали похоронки? Я против живой музыки. Вполне достаточно и уместно звучание торжественной музыки в честь победителей из репродукторов у Памятника Победы», — написала она.


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