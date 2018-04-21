В Пензе жители просят вернуть отопление в дома

Ряд жителей Пензы просит вернуть отопление в дома. По их словам, из-за ухудшения погоды в квартирах стало холодно и сыро.

«Почему в этом году так рано отключили отопление? Чиновники не смотрели прогноз погоды? До конца апреля будет холодно, ночами — почти ноль градусов. С детьми тяжело, дома сыро и холодно, проветривать — только холод запускать. Ну как же так? Отключают отопление, когда среднесуточная температура в 8 градусов держится пять дней, если я не ошибаюсь, а такого еще не было! Включите отопление!» — написала в «Жалобную книгу» жительница ул. Ново-Казанской.

Напомним, в Пензе отопление начали отключать 18 апреля — жители жаловались на то, что в квартирах очень жарко.