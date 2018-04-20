Mercedes отзывает более 25000 авто в России

Официальный российский представитель Mercedes отзовет 24 763 автомобилей. Об этом пишут 360tv.ru со ссылкой на Росстандарт.

Причиной отзыва машин является возможное срабатывание подушки безопасности из-за электростатического разряда.

В список моделей, которые подлежат отзыву, входят Mercedes-Benz А/В/С-классов и CLA, GLA, GLC-классов, которые продали с 2014 по 2017 годы. Представители Mercedes проинформируют российских владельцев таких авто. Либо они сами могут посмотреть VIN-коды на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт, который будет бесплатным.

«Компания уже отзывала порядка 16,8 тысяч автомобилей различных моделей также из-за проблем с подушкой безопасности водителя», — сообщает телеканал.