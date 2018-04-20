Концертник: Как изменился «Джаз Май» за восемь лет?
Столярова: Дети гибнут из-за нашей халатности и безответственности
Зоозащитники выступили против выставки кошек в Пензе
Парк Белинского ждут серьезные реформы? Интервью с Еленой Савельевой
Вам будет интересно
Наши новости
Гитарист легендарной группы «Кино» выступит в Череповце
В Ставрополе прошел всероссийский чемпионат по автомногоборью
В Екатеринбурге лесорубы страны и зарубежья сразятся за звание лучшего
Сериал «Гений: Пикассо» вышел раньше эфира на «МегаФон.ТВ»
Жители Липецка совершат утреннюю пробежку с чемпионом мира по боксу
Глава Минэкономразвития больше не сможет получать подарки
Пензенец набросился на Ани Лорак во время концерта — СМИ
В России до конца 2030 года планируют создать цифровую сеть
Заявление в ЗАГС можно будет подать за год до свадьбы
Вологжанам добавили день к запрету на продажу алкоголя

Mercedes отзывает более 25000 авто в России

20 апреля в 17:20 82 просмотра
360tv.ru со ссылкой на Росстандарт.

" data-title="Mercedes отзывает более 25000 авто в России — Пенза-пресс, рунет за день">

Официальный российский представитель Mercedes отзовет 24 763 автомобилей. Об этом пишут 360tv.ru со ссылкой на Росстандарт.

Причиной отзыва машин является возможное срабатывание подушки безопасности из-за электростатического разряда.

В список моделей, которые подлежат отзыву, входят Mercedes-Benz А/В/С-классов и CLA, GLA, GLC-классов, которые продали с 2014 по 2017 годы. Представители Mercedes проинформируют российских владельцев таких авто. Либо они сами могут посмотреть VIN-коды на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт, который будет бесплатным.

«Компания уже отзывала порядка 16,8 тысяч автомобилей различных моделей также из-за проблем с подушкой безопасности водителя», — сообщает телеканал.

Фотография: https://pixabay.com/ru/%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0-c-2927406/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...