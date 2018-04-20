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Пензенского подростка поймали с крупной партией наркотиков

20 апреля в 17:59 322 просмотра

В Пензенской области несовершеннолетнего подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, подросток через интернет договорился с неизвестным о распространении наркотиков за деньги.

Получив сигнал, он отправился за «товаром», который впоследствии должен был распространить. Подростку не удалось выполнить указания «начальника», так как его задержали полицейские. В результате у несовершеннолетнего изъяли более 15 граммов наркотиков.

Кроме того, подозреваемый состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.


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