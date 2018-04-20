Анатолий Пахомов презентовал потенциал сочинских здравниц, готовых принять пензенцев с сентября по май по доступным ценам, а также рассказал об уникальном климате и способах наведения порядка в городе-курорте.
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Интервью главы Сочи Анатолия Пахомова телеканалу «Экспресс»
В ходе визита в Пензу 20 апреля глава Сочи Анатолий Пахомов в интервью редактору авторских программ телеканала «Экспресс» Павлу Прохоренкову рассказал о том, почему Сочи — город, отдых в котором может позволить себе любой.
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