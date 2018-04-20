Губернатор поздравил муниципальных служащих с профессиональным праздником

Глава региона отметил важную социальную роль муниципальных органов власти, которые, по определению президента, находятся к гражданам так близко, что можно «дотянуться до них рукой».

«Муниципальное самоуправление — это люди, которые «ходят по земле», каждый день взаимодействуют с населением, решают сложные задачи благоустройства, ремонта дорог и тротуаров, создания комфортной городской среды, капитального ремонта жилого фонда, расселения ветхого и аварийного жилья, строительства важных городских объектов, вопросы водо- и газоснабжения, обеспечения работы транспорта и инфраструктуры.

Руководители города сделали очень много для развития Пензы, выражаю им и всем ветеранам муниципальной службы особую благодарность. И сегодня мы должны стремиться к тому, чтобы сделать областной центр еще лучше, чтобы он стал современнее и удобнее для людей, которые в нем живут», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он поблагодарил руководителей и специалистов муниципалитета за добросовестную работу, поделился планами по строительству новых объектов здравоохранения и образования, пожелал еще более эффективной работы в интересах жителей города.

Отличившимся в профессиональной деятельности муниципальным служащим Иван Белозерцев вручил грамоты и благодарности, сообщает пресс-центр регионального правительства.