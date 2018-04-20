«Наибольший прирост молочной продуктивности достигнут в Карачаево-Черкесской Республике (+396 кг), Республике Крым (+308 кг), Пензенской (+280 кг), Амурской (+204 кг) и Курганской областях (+199 кг)», — цитирует пресс-центр облправительства пресс-службу аграрного ведомства.
По словам директора департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ Харона Амерханова, достигнутые результаты получены благодаря реализации мер государственной поддержки, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, проведению технологической модернизации и совершенствованию племенных качеств животных.