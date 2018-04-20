Концертник: Как изменился «Джаз Май» за восемь лет?
Столярова: Дети гибнут из-за нашей халатности и безответственности
Зоозащитники выступили против выставки кошек в Пензе
Парк Белинского ждут серьезные реформы? Интервью с Еленой Савельевой
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенцы теперь могут платить коммуналку без посредников
Губернатор поздравил муниципальных служащих с профессиональным праздником
Интервью главы Сочи Анатолия Пахомова телеканалу «Экспресс»
Как дороги в Пензе пережили зиму. Комментарий вице-мэра
Жители Пензы выясняют, кто должен убраться за зданием прокуратуры
В Пензе обновят дорожную разметку с наступлением тепла
В Пензе растут цены на бензин — горожанин
В «ТНС энерго Пенза» можно оплатить все коммунальные услуги
В Пензе иностранца хотят выгнать из страны из-за нарушений ПДД
В отделении пензенской клинической больницы № 5 завершили ремонт

Пензенская область — в числе первых по росту молочной продуктивности

20 апреля в 17:57 228 просмотров
, которые обеспечили наибольший прирост молочной продуктивности.

" data-title="Пензенская область — в числе первых по росту молочной продуктивности — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенская область была отмечена Министерством сельского хозяйства страны в числе субъектов, которые обеспечили наибольший прирост молочной продуктивности.

«Наибольший прирост молочной продуктивности достигнут в Карачаево-Черкесской Республике (+396 кг), Республике Крым (+308 кг), Пензенской (+280 кг), Амурской (+204 кг) и Курганской областях (+199 кг)», — цитирует пресс-центр облправительства пресс-службу аграрного ведомства.

По словам директора департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ Харона Амерханова, достигнутые результаты получены благодаря реализации мер государственной поддержки, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, проведению технологической модернизации и совершенствованию племенных качеств животных.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...