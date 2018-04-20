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Пензенцы теперь могут платить коммуналку без посредников (видео)

20 апреля в 19:58 158 просмотров
, минуя управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. В России вступил в силу федеральный закон о прямых договорах с ресурсоснабжающими организациями по оплате отопления, холодного и горячего водо-, электро- и газоснабжения, а также водоотведения. О новой системе финансовых взаимоотношений между собственниками жилья и ресурсниками рассказали в Госжилстройтехинспекции Пензенской области.

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Потребители теперь могут рассчитываться за коммунальные услуги напрямую с поставщиками, минуя управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. В России вступил в силу федеральный закон о прямых договорах с ресурсоснабжающими организациями по оплате отопления, холодного и горячего водо-, электро- и газоснабжения, а также водоотведения. О новой системе финансовых взаимоотношений между собственниками жилья и ресурсниками рассказали в Госжилстройтехинспекции Пензенской области.

В областной Госжилстройтехинспекции отметили, что управляющие организации нередко попадают в поле зрения надзорного органа за то, что деньги с жильцов за коммунальные услуги собирают, а поставщикам перечисляют их несвоевременно и не в полном объеме. Теперь у потребителей появилась возможность отказаться от посредничества управляек и заключить прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Для этого нужно принять решение на общем собрании собственников. Однако переход на прямые расчеты могут инициировать и сами ресурсники, если у управляющих организаций есть задолженности.

«Ресурсоснабжающая организация по своей инициативе расторгает такой договор и уведомляет об этом Госжилстройтехинспекцию и управляющую компанию. В течение 30 дней самостоятельно приступает к начислению платы и выставлению платежных документов, минуя управляйку», — объяснила начальник Госжилстройтехинспекции Инна Левченко.

Поправки, внесенные в жилищный кодекс, фактически вводят новую систему финансовых взаимоотношений между собственниками и ресурсоснабжающими организациями. Однако за качеством предоставляемых услуг будут также следить управляющие организации.

«У управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК остается статус исполнителей коммунальных услуг, которые обязаны содержать сети в надлежащем состоянии, ремонтировать их, обслуживать общедомовые приборы учета и своевременно их проверять», — добавила Инна Левченко.

Для управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищных или иных потребительских кооперативов, которые продолжат выставлять счета за коммуналку уже после заключения прямых договоров предусмотрен штраф в двукратном размере суммы, подлежащей оплате. Жильцы в этом случае привлекаться к ответственности не будут, сообщает телеканал «Экспресс».


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