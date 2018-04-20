Ансамбль «Злато-Серебро» собрал пензенцев «У самовара» (видео)

«Злато-Серебро» снова собрал полный зрительный зал. Ведь каждое их выступление — это неповторимое зрелищное шоу. В этот раз музыканты подготовили программу «У самовара».

«Сейчас уже не собираются дома за столом семьями, не поют песни, слова уже многие забывают, а молодежь и вовсе ничего не знает, а это наши традиции, культура», — сказала солистка ансамбля «Злато-Серебро» Наталья Мещерякова.

Название новой концертной программы артисты не могли не обыграть. На сцене поставили стол с угощениями, в центре которого, конечно же, был самовар. Произведения музыканты исполнили в своей традиционной манере. Лирические композиции сменялись яркими и зажигательными. Не обошлось без неожиданных сочетаний.

Артисты постарались максимально разнообразить репертуар. Каждый год ансамбль приглашает выступить вместе с ними своих друзей. В этот раз главным музыкальным гостем стал коллектив юных артистов из детского сада «Спутник», которые пришли со своим самоваром.

«Мы очень любим «Злато-Серебро», равняемся на них. У нас не кружок, это обычные воспитанники детсада, они тоже любят народные песни», — рассказала музыкальный руководитель детского сада «Спутник» Марина Будникова.

Солистка ансамбля «Злато-Серебро» Наталья Мещерякова пообещала, что пензенских зрителей в 2018 году ожидают и другие сюрпризы от коллектива. Новую концертную программу ансамбль представит в ноябре, сообщает телеканал «Экспресс».