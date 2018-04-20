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Пензенские школьники приняли участие в социально-экологической акции (видео)

20 апреля в 20:22 82 просмотра
«Марш парков». Традиционное мероприятие заповедник «Приволжская лесостепь» проводит уже 22 года подряд. В этот раз к участию присоединились 200 образовательных учреждений из 23 районов области.

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В Пензе завершился конкурс детского творчества в рамках социально-экологической акции «Марш парков». Традиционное мероприятие заповедник «Приволжская лесостепь» проводит уже 22 года подряд. В этот раз к участию присоединились 200 образовательных учреждений из 23 районов области.

«Творчество детей — очень разнообразное. Жюри предстояла очень трудная работа. Каждый рисунок по-своему неповторим, все вкладывают в него свою душу, даже, казалось бы, с точки зрения художников этот рисунок простой, но, тем не менее, ребенок вложил в него все свои эмоции, это тоже оценивается», — отметила заместитель директора государственного природного заповедника «Приволжская лесостепь» Оксана Якушева.

Всего пензенские школьники представили на конкурс более 1200 фотографий и рисунков. Лучших определяли в трех номинациях — «Экологический плакат», «Экологическое фото» и «Экологический рисунок». Компетентное жюри, в состав которого вошли художники, фотографы, а также представители министерства образования и специалисты заповедника «Приволжская лесостепь», отобрало 100 лучших. Победители получили дипломы и ценные призы, сообщает телеканал «Экспресс».


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