В Пензе 21 апреля дачники отправились на свои угодья

В Пензе с самого утра на дачных остановках — масса людей. Горожане отправились на свои участки, так как 21 апреля в областном центре официально стартовал дачный сезон.

Как сообщает корреспондент телеканала «Экспресс» Анжелика Пальцева, в городе действует 21 дачный маршрут. Автобусы отправляются от дизельного завода, с Привокзальной площади, из Гидростроя и Арбеково.

Стоимость поездки осталась такой же, как и в прошлом году. Она рассчитывается по поясам:

— 1 пояс (от 0 до 15 км) — 30 рублей по карте члена садоводческого некоммерческого товарищества, за наличные — 63 рублей;

— 2 пояс (от 15 до 20 км) — 35 рублей по карте, за наличные — 95 рублей;

— 3 пояс (от 20 до 25 км) — 40 рублей по карте, за наличные — 115 рублей;

— 4 пояс (от 25 до 45 км) — 45 рублей по карте, за наличные — 161 рублей.

Для покупки карты члена садоводческого некоммерческого товарищества нужно обратиться с книжкой члена СНТ в МУП «АРЦИС города Пензы» по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 122а.



Автобусы пока будут курсировать три раза в неделю: в среду, субботу, воскресенье. С 1 июня до 1 сентября — по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.



О том, как правильно выбрать семена и не нарваться на «пустышку» или подделку, можно узнать в нашем большом материале.