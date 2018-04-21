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Губернатор поздравил работников органов местного самоуправления

21 апреля в 11:08 216 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником.

В поздравлении, в частности, говорится: «Роль муниципалитетов в укреплении социально-экономического потенциала Пензенской области, повышении качества жизни людей трудно переоценить, ведь именно к вам чаще всего обращаются пензенцы со своими насущными заботами и проблемами.

Сегодня перед вами стоит масштабная задача — вывести деятельность органов местного самоуправления на качественно новый уровень, динамично развивать инфраструктуру городов и сел региона.

Для ее решения необходимы высочайший профессионализм, активная гражданская позиция, ответственность, богатый опыт, целеустремленность и энергия. И такими замечательными качествами вы в полной мере обладаете.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной работы на благо Сурского края!»


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