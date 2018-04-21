Иван Белозерцев призвал активнее заниматься озеленением Пензы

По его словам, из-за расширения и реконструкции дорог на некоторых участках убрали деревья. Ситуацию нужно исправлять, сообщает пресс-центр областного правительства.

«Зеленые насаждения надо восстанавливать. Привлекая специалистов, грамотно осуществлять подбор пород. Нужно каждый сезон проводить озеленение, ведь годы должны пройти, прежде чем эти саженцы вырастут. Работу по благоустройству зеленых зон и городских территорий надо осуществлять в постоянном режиме» — сказал он.



Также губернатор отметил, что молодежь нужно привлекать к благоустройству улиц и дворов через семью.

Напомним, Иван Белозерцев, власти города и депутаты приняли участие в уборке сквера «Журавли».