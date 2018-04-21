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Виктор Кувайцев поздравил коллег с Днем местного самоуправления

21 апреля в 15:11 218 просмотров

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил коллег с Днем местного самоуправления.

В поздравлении, в частности, говорится: «Развитие местного самоуправления — одна из важнейших государственных задач, от эффективности которого зависит благосостояние граждан, уровень уюта и комфорта проживания в каждом доме и в целом в стране.

Безусловно, основная ответственность за позитивные перемены в Пензе лежит на плечах органов местного самоуправления, но самоуправление — это не только служащие муниципалитета, а все те, кто душой болеет за судьбу родного города.

Каждый из нас понимает, что без общественных инициатив, личного участия и доверия пензенцев решать важные вопросы жизнеустройства было бы гораздо сложнее.

Благодарен вам, всем активным горожанам за гражданскую позицию и готовность работать и созидать для процветания нашего любимого города Пензы.

Отдельную благодарность хотелось бы выразить органам региональной власти во главе с губернатором Иваном Александровичем Белозерцевым, который оказывает областному центру всестороннюю поддержку, поощряет инициативы, сопровождает масштабные проекты.

В этот день всем желаю доброго здоровья, семейного благополучия, личного счастья, оптимизма и успехов в труде. Уверен, вместе мы добьемся высоких результатов!»


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