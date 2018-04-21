Концертник: Как изменился «Джаз Май» за восемь лет?
Журналист «Пенза-Пресс» проверил качество сервиса пензенских такси
Зоозащитники выступили против выставки кошек в Пензе
Парк Белинского ждут серьезные реформы? Интервью с Еленой Савельевой
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе на ул. Карпинского в сгоревшей машине нашли труп
В Заре сгорела «ГАЗель»
Запертая в квартире пензячка звала на помощь
В Пензе у мусорных контейнеров нашли обгоревшее тело мужчины
В Пензе ночью сгорел трактор
Сбитая поездом жительница Пензенской области отсудила 300 тысяч у РЖД
Появилось видео и фото пожара в Тепличном
Пожароопасный сезон начался. В Пензе горит поле
В Городищенском районе вспыхнул дом
В Пензе осудили виновника смертельного ДТП с ребенком

В Пензе эксперты дали заключение по трагедии в автоцентре

21 апреля в 16:20 296 просмотров
, где электрика задавила машина.

" data-title="В Пензе эксперты дали заключение по трагедии в автоцентре — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе выяснили обстоятельства трагедии в одном из автоцентров, где электрика задавила машина.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе расследования несчетного случая выяснилось, что трагедия произошла на территории ремонтной зоны СТО.

«На основании собранных документов и материалов комиссия установила, что несчастный случай с автоэлектриком произошел при выполнении им своих трудовых обязанностей и, соответственно, квалифицируется как несчастный случай на производстве, подлежащий оформлению актом», — отметили в пресс-службе.

Кто несет ответственность за случившееся и последует ли какое-то наказание, не сообщается.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...