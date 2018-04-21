В Пензе эксперты дали заключение по трагедии в автоцентре

В Пензе выяснили обстоятельства трагедии в одном из автоцентров, где электрика задавила машина.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе расследования несчетного случая выяснилось, что трагедия произошла на территории ремонтной зоны СТО.

«На основании собранных документов и материалов комиссия установила, что несчастный случай с автоэлектриком произошел при выполнении им своих трудовых обязанностей и, соответственно, квалифицируется как несчастный случай на производстве, подлежащий оформлению актом», — отметили в пресс-службе.

Кто несет ответственность за случившееся и последует ли какое-то наказание, не сообщается.