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В Пензе 24 апреля проведут областной форум ЖКХ

21 апреля в 13:58 350 просмотров
, на котором обсудят актуальные проблемы жилищно-коммунального хозяйства.

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В Пензе 24 апреля состоится областной форум, на котором обсудят актуальные проблемы жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом в «Твиттере» сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«Проблем в этой сфере много, есть что обсудить вместе с общественниками, представителями УК, ТСЖ и ЖСК, ресурсоснабжающих организаций», — написал он.

Напомним, форум ЖКХ провидится ежегодно. В рамках профильных секций и дискуссий представили власти, общественники и коммунальщики обсуждают имеющиеся проблемы и предлагают пути их решения.


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