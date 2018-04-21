В Пензе 24 апреля проведут областной форум ЖКХ

Об этом в «Твиттере» сообщил губернатор Иван Белозерцев.
«Проблем в этой сфере много, есть что обсудить вместе с общественниками, представителями УК, ТСЖ и ЖСК, ресурсоснабжающих организаций», — написал он.
Напомним, форум ЖКХ провидится ежегодно. В рамках профильных секций и дискуссий представили власти, общественники и коммунальщики обсуждают имеющиеся проблемы и предлагают пути их решения.
Во вторник, 24 апреля проведем областной форум ЖКХ. Проблем в этой сфере много, есть что обсудить вместе с общественниками, представителями УК, ТСЖ и ЖСК, ресурсоснабжающих организаций.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 21 апреля 2018 г.