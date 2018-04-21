В Пензе перенесут инсталляцию с летящими журавлями

В Пензе 21 апреля власти области и города после субботника обсудили реконструкцию сквера «Журавли», куда предлагается перенести стелу «Слава героям».

Как сообщает пресс-центр областного правительства, мэр Виктор Кувайцев сообщил губернатору Ивану Белозерцеву, что предлагается композицию летящих журавлей развернуть в сторону Монумента воинской и трудовой славы пензенцев. Есть предложение переместить военную технику.

«Технику трогать не надо, пусть все остается на местах — люди уже привыкли посещать этот музей под открытым небом, он пользуется популярностью у подрастающего поколения», — ответил Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что при необходимости можно попросить у Министерства обороны РФ помощи в пополнении числа экспонатов.

Иван Белозерцев осмотрел место, которое архитекторы проекта военно-патриотического комплекса предлагают под установку стелы героев.

В пресс-центре отмечают, что глава совета ветеранов, участник Великой Отечественной войны Владимир Керханаджев поддержал это предложение, высказав уверенность в том, что рядом с памятником Победы и Вечным огнем стела займет достойное место.