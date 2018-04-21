31 мая представят спектакль с участием бомонда Пензы

Как сообщила организатор Марина Тарасова, в этом году спектакль будет по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно» (0+). Режиссером стал Владимир Карпов.

Все собранные средства пойдут инклюзивное образование детей с расстройством аутистического спектра. Стоимость билетов на благотворительный спектакль «Давным-давно» (0+) — от 500 до 3000 рублей.

По ее словам, идея проведения благотворительных спектаклей не нова. В 1793 году в городе возник первый в России «Театр благородных любителей». По идее вице-губернатора Ивана Долгорукого, роли в постановках исполняла местная знать. Собранные средства шли на помощь нуждающимся.



В новой России идею возродили в 2013 году — спектакль «До третьих петухов» собрал более 1 млн рублей. Средства пошли на поддержку детских отделений больниц Пензенской области. В 2014 году зрители увидели «Мертвые души» — деньги передали фонду «Рука помощи бездомным животным». В 2015 средства от продажи билетов пошли на возведение архитектурно-скульптурного ансамбля писателю Александру Куприну в Наровчате.