Губернатор предложил оборудовать «зебры» светящейся плиткой

По его словам, до конца не решен вопрос подсветки зданий, нет достойного освещения моста через Суру.



«Надо активнее заниматься вечерним оформлением города, делаем пока недостаточно, во многих случаях, — разрозненно. Подсветка может быть разных цветов, но она должна вписываться в общую концепцию, гармонично сочетаться с освещением соседних объектов», — пояснил глава региона.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, также он дал поручение проработать вопрос установки светодиодных пешеходных переходов. Это повысит безопасность на дорогах.