Концертник: Как изменился «Джаз Май» за восемь лет?
Журналист «Пенза-Пресс» проверил качество сервиса пензенских такси
Зоозащитники выступили против выставки кошек в Пензе
Парк Белинского ждут серьезные реформы? Интервью с Еленой Савельевой
Вам будет интересно
Наши новости
В мэрии Пензы продано 29 мест для размещения киосков с мороженым
В Пензе отремонтируют пешеходную зону моста, ведущего на Нефтебазу
Пензенцы опасаются деревьев на ул. Суворова. ФОТО
Пензенские фотографы взяли Кубок мира в Румынии
В Пензе от «Ростка» уберут Шолоховский коллектор
В Пензе 22 апреля обещают дождь
Губернатор предложил оборудовать «зебры» светящейся плиткой
Виктор Кувайцев поздравил коллег с Днем местного самоуправления
В Пензе перенесут инсталляцию с летящими журавлями
Иван Белозерцев призвал активнее заниматься озеленением Пензы

В Пензе пройдет региональный форум ЖКХ

22 апреля в 10:17 250 просмотров
, на котором обсудят проблемы данной сферы и наметят пути их решения.

" data-title="В Пензе пройдет региональный форум ЖКХ — Пенза-пресс, рунет за день">

24 апреля в Пензенской областной библиотеке им. Лермонтова пройдет региональный форум ЖКХ, на котором обсудят проблемы данной сферы и наметят пути их решения.

Как сообщает пресс-центр облправительства, перед пленарным заседанием будет организована работа следующих секций:

— «Реализация программ капитального ремонта МКД и переселения из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области. Проблемы и вызовы»;

— «Тарифное регулирование: современные аспекты», «Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;

— «Изменение законодательства в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам. Лицензионный контроль над деятельностью управляющих организаций»;

— «Государственно-частное партнерство в сфере ЖКХ. Заключение концессионных соглашений. Модернизации коммунальной инфраструктуры через Фонд содействия реформированию ЖКХ»;

— «Экологические аспекты, связанные с осуществлением деятельности в сфере ЖКХ».

В форуме примут участие представители органов местного самоуправления, УК, ТСЖ, ЖСК, собственники жилых помещений, представители общественности и ресурсоснабжающих организаций, а также архитекторы.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/zhkkh/79766/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...