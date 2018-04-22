В Пензе пройдет региональный форум ЖКХ

24 апреля в Пензенской областной библиотеке им. Лермонтова пройдет региональный форум ЖКХ, на котором обсудят проблемы данной сферы и наметят пути их решения.

Как сообщает пресс-центр облправительства, перед пленарным заседанием будет организована работа следующих секций:

— «Реализация программ капитального ремонта МКД и переселения из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области. Проблемы и вызовы»;

— «Тарифное регулирование: современные аспекты», «Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;

— «Изменение законодательства в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам. Лицензионный контроль над деятельностью управляющих организаций»;

— «Государственно-частное партнерство в сфере ЖКХ. Заключение концессионных соглашений. Модернизации коммунальной инфраструктуры через Фонд содействия реформированию ЖКХ»;

— «Экологические аспекты, связанные с осуществлением деятельности в сфере ЖКХ».

В форуме примут участие представители органов местного самоуправления, УК, ТСЖ, ЖСК, собственники жилых помещений, представители общественности и ресурсоснабжающих организаций, а также архитекторы.