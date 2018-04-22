В Пензе отремонтируют пешеходную зону моста, ведущего на Нефтебазу

22 апреля мэр Пензы Виктор Кувайцев совершил объезд города и осмотрел дороги, которые ремонтируются в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

В частности, была проверена работа подрядных организаций на улицах Антонова, Долгорукова, Свобода, Транспортная, Нейтральная.

На ул. Долгорукова представители подрядной организации в настоящее время демонтируют бортовой камень. Виктор Кувайцев призвал обратить внимание на правильную организацию отвода воды с участка.

«На этой улице ежегодно скапливается вода на проезжей части, после реконструкции такой проблемы быть не должно», — сказал он.

Также мэр поручил директору МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву привести в порядок разрушающуюся пешеходную зону на мостовом сооружении, ведущем на Нефтебазу, и произвести работы по отделению проезжей части от тротуара.