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В пензенском Доме молодежи открывается выставка военного антиквариата (видео)

22 апреля в 17:59 274 просмотра
«Аванпост» в пензенском Доме молодежи готовят к открытию выставку «Традиции русских полков» (0+). Возможность увидеть редчайшие экспонаты одним из первых была у друзей клуба.

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Участники военно-исторического клуба «Аванпост» в пензенском Доме молодежи готовят к открытию выставку «Традиции русских полков» (0+). Возможность увидеть редчайшие экспонаты одним из первых была у друзей клуба.

Руководитель военно-исторического клуба «Аванпост» Томас Янчаускас много лет собирает уникальные вещи, среди которых: пластинка, на которой записан бессмертный гордый «Варяг» композитора Алексея Турищева, японская награда, которую пленный японец поменял на буханку хлеба, настоящий мундир лейб-гвардии драгунского полка, который носили русские разведчики начала 20-го века.

«Предметы обычно продаются за границей за очень серьезные деньги, то есть можно сказать, что мы спасаем их», — сказал он.

За неделю до открытия выставки ее автор пригласил друзей, чтобы показать им, что удалось собрать, восстановить и упорядочить. От каждой вещи веет историей, у каждой — своя судьба.

Большую часть раритетов пришлось выкупать у антикварщиков. Подарки — редкость. Например, наградной крест безвозмездно передал руководителю «Аванпоста» один из московских антикварных салонов. Экспонаты, представленные на выставке, уверены первые посетители, будут интересны как взрослым, так и детям.

«Мне, взрослому, и то интересно, потому что у нас не было такого. Были какие-то музеи, которые были посвящены Великой Отечественной войне, а более ранние события не освещались», — рассказал художественный руководитель ансамбля «Казачья застава» Андрей Сугоняк.

Ядро и пули, военная форма и подарочный сервиз, большинство из представленного — это подлинные предметы самых разных исторических эпох, от Петра Первого до 1917 года.

Музей русской армии откроется 28 апреля. Организаторы выбрали эту дату, чтобы напомнить о 100-летии со дня окончания Первой мировой войны, сообщает телеканал «Экспресс».


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