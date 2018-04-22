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Меню первого обеда на «Титанике» продали за 140 тыс. долларов

22 апреля в 12:32 278 просмотров
, поданного на «Титанике», продано на аукционе за 140 тысяч долларов.

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Меню самого первого обеда, поданного на «Титанике», продано на аукционе за 140 тысяч долларов.

Как сообщает «Российская газета», торги аукционный дом Henry Aldridge & Son провел в английском городе Девицес.

Меню забрал с собой второй офицер парохода. На листе бумаги записаны блюда, которые были поданы во время первого дня ходовых испытаний «Титаника» 2 апреля 1912 года.

На закуску были предложены говяжий бульон или куриный суп, жареная курица, ягненок или ветчина со шпинатом в качестве основного блюда, горошек, цветная капуста и вареная картошка как гарнир, пудинг, королевские груши и пирожные на сладкое, а также кофе.

Перед тем, как «Титаник» уплыл из Великобритании, офицер передал меню своей жене. Ему удалось выжить при крушении.

«Это одно из самых редких существующих меню», — отметил представитель аукционного дома.

Его приобрел британский коллекционер, чье имя не раскрывается.

«Титаник» отправился из Саутгемптона в Нью-Йорк 10 апреля 1912 года. В ночь на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и утонул. Погибло около полутора тысяч человек, 712 пассажиров и членов экипажа спаслись.

Фотография: Скриншот: https://www.youtube.com/watch?v=yY6rYFlYI7U

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