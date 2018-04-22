Меню первого обеда на «Титанике» продали за 140 тыс. долларов

Меню самого первого обеда, поданного на «Титанике», продано на аукционе за 140 тысяч долларов.

Как сообщает «Российская газета», торги аукционный дом Henry Aldridge & Son провел в английском городе Девицес.

Меню забрал с собой второй офицер парохода. На листе бумаги записаны блюда, которые были поданы во время первого дня ходовых испытаний «Титаника» 2 апреля 1912 года.

На закуску были предложены говяжий бульон или куриный суп, жареная курица, ягненок или ветчина со шпинатом в качестве основного блюда, горошек, цветная капуста и вареная картошка как гарнир, пудинг, королевские груши и пирожные на сладкое, а также кофе.

Перед тем, как «Титаник» уплыл из Великобритании, офицер передал меню своей жене. Ему удалось выжить при крушении.

«Это одно из самых редких существующих меню», — отметил представитель аукционного дома.

Его приобрел британский коллекционер, чье имя не раскрывается.

«Титаник» отправился из Саутгемптона в Нью-Йорк 10 апреля 1912 года. В ночь на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и утонул. Погибло около полутора тысяч человек, 712 пассажиров и членов экипажа спаслись.