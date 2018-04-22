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В Кузнецке увеличили дотации на перевозки дачников

22 апреля в 13:57 306 просмотров
, что из райцентра автобусы будут курсировать по восьми дачным направлениям.

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Первого мая в городе Кузнецке Пензенской области стартует сезон дачных перевозок. Ожидается, что из райцентра автобусы будут курсировать по восьми дачным направлениям.

На семь из них претендует традиционный перевозчик — пассажирское автотранспортное предприятие. Как и прежде, компания планирует взять на себя маршруты до Пионера, Вишневки, Кармановки и Зеленого Шума. Большая часть средств на перевозку огородников будет выделена из городского бюджета.

«В 2017-м компенсировали перевозчикам 572 тысячи рублей. В 2018 году, учитывая рост стоимости перевозок, приняли решение увеличить дотацию из бюджета еще на 172 тысячи. Всего из бюджета выделили — 743 тысячи рублей», — сказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.

Увеличение дотации из бюджета связано с 25% ростом стоимости проезда. Сейчас за каждый километр пути пассажиры платят два с половиной рубля, сообщает телеканал «Экспресс».


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