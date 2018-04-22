22 апреля мэр Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание на стройплощадке школы в микрорайоне Шуист.

О ходе реализации проекта доложил вице-мэр Магомед Агамагомедов. По его словам, работы ведутся строго по графику.

«В настоящее время завершается монтаж витражей спортивного зала. Ведутся работы по утеплению фасада, облицовке стен и полов керамической и керамогранитной плиткой», — рассказал он.

Виктор Кувайцев сделал замечание по окраске фасада здания.

«Внешний вид фасада является основополагающим в архитектурном облике образовательного учреждения. Необходимо пригласить членов градостроительного совета на объект с целью оценки полученного результата», — цитирует его слова пресс-служба городской администрации.