В России разработают стандарт для ICO-проектов

В России появится стандарт для ICO-проектов, который позволит отличить их от мошеннических схем и финансовых пирамид. Об этом сообщают «Известия».

В стандарт войдут такие критерии как достоверность информации об учредителях и команде, бизнес-план проекта и минимальная жизнеспособность продукта. Документ опубликуют в Сети, что сделает его доступным для всех интересующихся. Стандарт не будут утверждать законодательно. Он будет частью саморегулирования этого рынка.

Кроме того, появится специальный комитет, который будет заниматься экспертизой новых проектов на предмет их соответствия стандарту.

Отмечается, что в 2017 году россияне потеряли из-за инвестиций в недобросовестные ICO $150 млн.