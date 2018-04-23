Губернатор жестко раскритиковал организацию субботника и уборку Пензы

23 апреля в ходе совещания в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев поблагодарил жителей Пензенской области за участие в субботнике и отметил, что не все территории еще приведены в порядок.

«Погода не позволила организовать посадку деревьев и другие работы, в этой связи общерегиональные мероприятия по уборке должны быть продолжены, чтобы к 1 и 9 мая привести города и районы в нормальное состояние. Нужно привести в порядок скверы, парки, посадить деревья, убрать грязь, пыль, песок, которого много в областном центре, заборы, фасады, крыши домов. Нужно проводить работу с собственниками. В Пензе остановочные павильоны, столбы, световые опоры надо очистить от объявлений», — сказал он.

Особое внимание Иван Белозерцев обратил на Сердобский, Нижнеломовский, Мокшанский районы — территории, которые подверглись подтоплению. Их тоже нужно приводить в порядок, но для этого людям нужна помощь, подчеркнул он.

Кроме того, губернатор обратил внимание на территорию, которая расположена на повороте в город с трассы М-5, к Ахунскому переезду справа и слева.

«Мы ждем, когда распустятся деревья и ничего не видно будет? Там поваленные деревья, их надо убирать. Гости города, жители видят беспорядок. Почему мы не можем решить вопрос?

Выйдут на субботник, постоят у бордюра, веничком помашут, граблями — и все, никакой работы с предприятиями. Если земля навалена выше бордюра, пусть срежут, покрасят бордюр, разобьют клумбу. Ничего не хотим, ничего не меняется. Если сами не организуем, с каждым годом все меньше людей будут выходить на субботник, надо делать из этого трудовой праздник. Где общественные экологические организации, которые должны поднимать эти вопросы? Если мы будем мусорить, у нас будет грязно», — возмутился глава региона.

Иван Белозерцев предложил привлекать к уборке студентов колледжей, в также организовывать бригады на предприятиях, чтобы они занимались благоустройством.

«У нас замы по ЖКХ — никакие, должны только главы толкать. Скажут — сделают, не скажут — никто ничего не делает. Нужно показывать, как это надо делать, нужно проводить показательные занятия. Организуйте на базе с Юрием Ильиным [заместитель главы администрации Пензы] занятия.

Кого привлекаем на субботник, трое работают, остальные тусуются. Зачем такая работа нужна?» — заявил губернатор.

Глава региона поручил ответственным лицам формировать бригады для очистки леса от мусора, в том числе на ул. Окружной.

«На следующей планерке заслушаем Виктора Кувайцева [мэр Пензы] и Инну Левченко [начальник управления Госжилстройтехинспекции] по работе с населением, по протоколам, кто не занимается благоустройством, нарушает законодательство, кто в неудовлетворительном состоянии содержит свои здания. Должен быть план работы. К тем, кто работать не хочет, применяйте меры воздействия», — сказал он.

По словам Виктора Кувайцева, в городе работа ведется. Однако Иван Белозерцев отметил, что надо ее усилить и поручил мэру посмотреть, какую технику надо еще приобрести, например, машины с щетками, поливалки.