В России ожидается рост зарплат бюджетников

Зарплаты бюджетников в среднем за 2018 год вырастут на 13−15%, что превысит прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что рост выплат в основном будет достигнут за счет повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума и выполнения майских указов президента РФ Владимира Путина.

Эксперты Центробанка подсчитали, что оплата труда вырастет на 1,5−2,9 процентных пункта, так как с 1 мая минимальную зарплату поднимут до 11100 рублей. При этом в 2019 году индексация заработных плат снизится до уровня ожидаемой инфляции в 4%.

В издании пояснили, что зарплаты вырастут не только в бюджетном секторе — коммерческие организации также увеличат материальное вознаграждение своим сотрудникам. По данным экспертов, это будет связано с дефицитом кадров и ростом конкуренции за квалифицированных работников в отдельных отраслях.