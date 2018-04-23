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Губернатор предложил организовать музыкальные площадки в ТЦ

23 апреля в 10:20 354 просмотра
, на которых смогут выступать начинающие музыканты. Такую идею 23 апреля на оперативном совещании в правительстве высказал губернатор Иван Белозерцев.

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В торговых центрах Пензы должны появиться площадки, на которых смогут выступать начинающие музыканты. Такую идею 23 апреля на оперативном совещании в правительстве высказал губернатор Иван Белозерцев.

«У нас много талантливых людей, почему бы не организовать в наших торговых центрах площадки для начинающих музыкантов? Артисты даже могли бы получать какую-то плату. Если владелец увеличит арендную плату даже на 5 рублей, он покроет эти расходы. И люди не только будут приходить делать покупки, но и приобщаться к искусству. Артисту нужна сцена, и мы можем помочь», - сказал он.

Глава областного минкульта Татьяна Курдова сообщила, что такая площадка уже есть в двух торговых центрах.

«Соберите собственников, осмотрите площадки. Нужно проект продвигать. От вас должно быть больше инициативы», — поручил губернатор мэру Виктору Кувайцеву и министру Татьяне Курдовой.

Также Иван Белозерцев отметил, что необходимо поощрить сотрудников пензенского кукольного театра, взявшего в пятый раз Золотую маску".


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