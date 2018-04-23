Белозерцев: Перевозчики не должны диктовать свою волю

Пензенцы жалуются, что не во всех автобусах объявляют остановки. Об этом речь зашла на оперативном совещании в региональном правительстве 23 апреля.

По словам министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаила Торгашина, не во всех автобусах стоят автоинформаторы, с некоторыми перевозчиками, например «Меркурием», возникли сложности. В большинстве случаев остановки объявляют по громкоговорителю, но многое зависит от водителя.

«А при чем тут водитель? Почему программа не заведена? Есть такая возможность техническая. Я давал поручение еще в прошлом году, чтобы эта задача была решена. Почему не решили? Контролируйте транспортные средства», — возмутился губернатор.

Михаил Торгашин ответил, что контроль за ситуацией есть. И все автоинформаторы, которые установлены в автобусах, работают.

«Вы бесполезны! Вам дал поручение вместе с городской властью губернатор. А вы мне рассказываете ужасы мирной жизни, есть поручение, оно должно быть выполнено. Оно продиктовано обращением граждан. Прошло несколько месяцев, соберите этого перевозчика, установите время, подготовьте распоряжение вместе с мэром, требования. Те, кто не выполнит, — свободны с маршрута. Поменяли начальника управления транспорта и связи, а толка нет. Не перевозчики должны диктовать свою волю, а граждане, причем у них обоснованные пожелания. Пусть бизнесмены не ссылаются на технические сложности, сейчас любые технические сложности можно решить», — заявил Иван Белозерцев.

Губернатор поручил ответственным лицам доложить, в какой срок проблема будет решена.