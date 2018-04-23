«МегаФон» вернет деньги при оплате виртуальной картой

«Виртуальная карта «МегаФона», привязанная к счету мобильного телефона, — это, во-первых, очень удобно. Ее можно выпустить онлайн всего за несколько минут и оплачивать товары и услуги в интернете без комиссий и переплат, во-вторых, это еще и очень выгодно. Годовое обслуживание карты предоставляется бесплатно, а совершая покупки через системы бесконтактной оплаты Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, можно получить кэшбэк в размере до 30%", — рассказал директор по финансовым услугам компании «МегаЛабс» Евгений Иевлев.



Благодаря партнерству Mastercard и «МегаФона» абоненты получили возможность привязать счет своего мобильного телефона к виртуальной карте и оплачивать своим смартфоном или совершать покупки онлайн. Пользователи могут это сделать через приложение «МегаФон.Банк» и сразу приступить к использованию, а его телефон в этом случае станет цифровым платежным средством. Виртуальную карту можно привязать к платежным сервисам Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay — это позволит оплачивать покупки в оффлайне.



Ранее «МегаФон» представлял своим абонентам возможность совершать оплаты при помощи счета мобильного телефона, но через пластиковую карту. В августе 2016 года была представлена банковская карта платежной системы Mastercard: счет карты равен счету мобильного телефона. Получить физически такую карту можно в любом салоне «МегаФона». Эмиссию карт осуществляет «Банк Раунд» на базе собственной инфраструктуры, разработанной специально для реализации данного проекта.



На конец 2017 года выдали более 1,2 млн пластиковых карт «МегаФона». Основные расходы по картам «МегаФона»: на связь (33%) и покупки в супермаркетах (25%), в некоторых регионах в топ-затрат попали и финансовые услуги. Размер одной транзакции на покупку/оплату товаров и услуг составляет в среднем 800 рублей. Среди пользователей карты «МегаФона» больше мужчин — 60% (женщин — 40%). Из тех, кто пользуется технологией бесконтактных платежей с карты — 87% пользуются Apple Pay (больше всего их на Северо-Западе — 90%, меньше всего на Дальнем Востоке — 81%). При этом, владельцы Apple в среднем тратят больше на одну покупку.



Указан максимальный процент кэшбэка при оплате с Apple Pay. Максимальный процент кэшбэка при оплате с Google Pay и Samsung Pay — 20%. Кэшбэк будет начисляться за каждую третью покупку на сумму от 1000 рублей по виртуальной карте «МегаФона», выпущенной в приложении «МегаФон.Банк» (0+), но не более 1000 рублей в период проведения акции.

Подробнее об акции (12+) можно узнать тут — https://bank.megafon.ru/tariffs/virtual.