В Бековском районе приятели попали под статью за кражу радиаторов

Двух жителей Бековского района Пензенской области осудили за кражу из дома.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 6 декабря мужчина отправился в гости к своему приятелю. Друзья выпивали, затем они придумали способ подзаработать. Сельчане решили украсть из квартиры, в которой никто не живет, радиаторы, продать их, а деньги поделить поровну.

Мужчины разбили окно, залезли в квартиру и срезали батареи. Украденное они спрятали в посадках и продолжили выпивать. Однако разбитое стекло привлекло внимание соседей, которые обратились в полицию. Вину приятели признали.

В результате одному из мужчин назначили два года лишения свободы, а другому — полтора года.

«Суд постановил наказание для осужденных считать условным с испытательным сроком 2 года», — добавили в ведомстве.

Приговор вступил в законную силу.